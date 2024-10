per Mail teilen

Die Polizei Trier fahndet nach Betrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben und so eine Triererin um ihr Geld gebracht haben.

Schon im März hatten die Betrüger nach Angaben der Polizei Kontakt zu der 57-jährigen Frau aus Trier aufgenommen. Am Telefon gaben sie sich als Mitarbeiter einer Bank aus.

Täter verschafften sich Zugang zu Konto

Die Täter hatten die Frau geschickt in ein Gespräch verwickelt, sodass sie ihre Zugangsdaten zum Online-Banking herausgab. Dadurch bekamen die Täter dann nicht nur Zugriff auf das Konto der 57-Jährigen, sondern auch auf das eines Angehörigen.

Die Polizei sucht nach diesem Mann, der sich am Telefon als falscher Bankmitarbeiter ausgegeben haben soll. KI Trier 1 - Polizei

Täter geben mehrere Tausend Euro aus

Mit Hilfe der Daten fälschten die Täter dann eine digitale Bankkarte. Mit dieser kauften sie dann im Raum Bremen mehrfach ein und hoben Geld ab. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

Polizei sucht mit Fotos

Einen Täter fing eine Überwachungskamera in einem Supermarkt in Bremen ein, wie er bezahlt.

Das Foto zeigt den mutmaßlichen Telefonbetrüger beim Bezahlen in einem Supermarkt in Bremen. KI Trier 1 - Polizei

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Telefon-Betrugswellen in der Region Trier

In Saarburg warnte die Polizei beispielsweise vor betrügerischen Call Center Anrufen. Dabei kamen auch Lautsprecherdurchsagen in Saarburg-Beurig zum Einsatz. Hintergrund ist, dass es zahlreiche Betrugsversuche in dem Ort gab.

Auch die Agentur für Arbeit Trier warnt vor Betrügern, die es vor allem auf Betriebe abgesehen haben. Die Betrüger würden unseriöse Angebote zum Thema "Lohnerstattung" machen. Diese Anrufe stammen den Angaben zu Folge nicht von der Agentur für Arbeit.