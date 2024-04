Frau aus Idar-Oberstein verliert wertvollen Schmuck an Betrüger

per Mail teilen

Die Frau hatte Angst um eine nahe Verwandte. Sie übergab Schmuck im Wert von etwa 50.000 Euro an die Telefon-Betrüger. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau übergab den Betrügern gestern Nachmittag auf einem Parkplatz in Idar-Oberstein den Schmuck im Wert von etwa 50.000 Euro. Das teilte die Polizei Idar-Oberstein mit.

Betrüger drohen der Frau

Die Betrüger hatten sich am Telefon als Mitarbeiter einer Behörde ausgegeben und behauptet, eine nahe Verwandte hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Wenn sie nicht zahle, müsse die Verwandte ins Gefängnis.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau übergab den Schmuck auf dem Maler-Wild- Platz in Idar-Oberstein in einer roten Schatulle an eine junge Frau. Sie wird als etwa 1,60 Meter groß beschrieben mit rötlichen Haaren.

Sie trug eine auberginefarbene Steppjacke. Die Polizei Idar-Obertein sucht Zeugen und warnt davor, bei solchen Schockanrufen auf die Forderungen der Betrüger einzugehen. Im Zweifel solle man die genannten Angehörigen selbst anrufen und die Polizei informieren.

Auf keinen Fall solle man Geld und Wertgegenstände an Unbekannte übergeben, so die Polizei.