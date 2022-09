In Spangdahlem in der Eifel hat es in der Nacht eine Explosion in einem Einfamilienhaus gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Bewohner des Hauses dabei verletzt.

Warum es zu der Explosion in dem Haus kam, sei noch unklar, so die Polizei. Das Gebäude sei einsturzgefährdet. Der Mann, der allein in dem Haus lebte, wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der komplette Straßenzug in Spangdahlem ist gesperrt. Steine liegen auf der Straße Überall liegen laut Polizei Steine auf der Straße. Eine Gefahr für Anwohner und Nachbarn bestehe nicht, es müssten auch keine Menschen in Sicherheit gebracht werden.

