Viele Pendler können es kaum erwarten: Ab 3. März 2025 sollen erste Regionalzüge auf der Weststrecke in Trier fahren. Auf den Bahnhöfen wird noch gebaut, aber der Endspurt läuft.

An den Gleisen und Haltepunkten der Weststrecke in Trier wird seit Monaten gearbeitet. Abnahmen und Testfahrten müssen absolviert werden. Eigentlich sollte die Weststrecke zum Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember starten.

Viele Luxemburg-Pendler und Bahnreisende aus dem Raum Trier warten schon seit Jahren darauf, dass auf der Weststrecke zwischen Trier-Ehrang und Zewen wieder Personenzüge fahren. Der Regionalverkehr war dort 1983 eingestellt worden.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, haben sich die Bauarbeiten aus mehreren Gründen verzögert. Ein Grund sei, dass Bauleistungen zunächst ohne Erfolg ausgeschrieben worden seien.

Der Streckenverlauf der Züge nach Inbetriebnahme der Weststrecke in Trier. SWR

Lokführer üben an neuen Haltepunkten der Weststrecke

Wie eine Bahn-Sprecherin sagt, werden in den kommenden Wochen Prüfsachverständige die Bahnstrecke abnehmen. Spezialfahrzeuge ermitteln zudem, ob die neuen Gleise richtig liegen.

Außerdem muss noch geprüft werden, ob die neuen Gleise und die Infrastruktur das Gewicht der Züge tragen können. Die Lokführer und Lokführerinnen sollen üben, die neuen Haltepunkte anzufahren und sich die Besonderheiten der Strecke einprägen.

Haltepunkte zum Start größtenteils fertig

Wenn am Rosenmontag, den 3. März 2025, die ersten Personenzüge rollen, können die Fahrgäste auch alle neuen Haltepunkte nutzen. In Trier sind das fünf, in Konz wurde der Haltepunkt Kreuz Konz erneuert. Offen sei derzeit noch, ob in der Station Trier-Hafenstraße auch die neuen Aufzüge dann schon einsatzbereit sind. Dort sei die DB abhängig von den Lieferfristen der Hersteller.

Die Station in Trier-West könne ebenso in Betrieb gehen, auch wenn die Überführung für Personen mit den Aufzügen und die vollen Bahnsteig-Längen erst Ende April soweit seien.

Der Haltepunkt in Trier-Pallien müsse ebenso noch auf die Aufzüge warten, voraussichtlich bis Ende Juli. Genau wie die Treppe auf der Moselseite zur Kaiser-Wilhelm-Brücke.



Die Haltepunkte auf der Weststrecke Trier Hafenstraße in Trier-Ehrang Südlich der Eisenbahnunterführung Hafenstraße entsteht der neue Haltepunkt, der den bestehenden Bahnhof Ehrang ersetzt. Hier laufen Trierer Ost- und Weststrecke zusammen. In der Nähe des Haltepunktes sind Abstellplätze für Fahrräder und 30 Stellplätze für Autos sowie eine neue Bushaltestelle geplant. Ein beleuchteter Fußweg führt zum Schulzentrum Mäusheckerweg. Trier-Pallien Der Haltepunkt liegt direkt an der Kaiser-Wilhelm-Brücke. Von der Brücke aus gelangen künftig Fahrgäste per Aufzug oder Treppe direkt auf den unterhalb gelegenen Bahnsteig. Zugänge gibt es auch vom Moselradweg und von der Bonner Straße aus. Trier-West Der Haltepunkt befindet sich in der Nähe der Römerbrücke. Als der Knotenpunkt Aachener/Luxemburger Straße (westlicher Römerbrückenkopf) umgestaltet wurde, ist auch ein neuer Zugang zum Haltepunkt entstanden. Zum zweiten Gleis gelangen die Fahrgäste über eine Fußgängerüberführung. Trier-Euren Hier werden die jeweils 170 Meter langen Bahnsteige versetzt angeordnet - westlich und östlich der Eisenbahnstraße. Östlich ist eine Park-and-Ride-Anlage mit Fahrradbügeln und 60 Stellplätzen für Autos geplant. Trier-Zewen Auch hier werden die Bahnsteige versetzt angeordnet. Geplant sind hier Abstellplätze für Fahrräder und ein barrierefreier Ausbau der vorhandenen Bushaltestelle. Kreuz Konz Dort entsteht ein neuer Bahnsteig für die Züge, die über die Weststrecke nach Saarburg fahren. Am Bahnhof sollen Abstellplätze für Fahrräder entstehen.

Neue Regionalbahnlinien für Weststrecke

Auf der reaktivierten Weststrecke in Trier soll es stündlich zwei Zugverbindungen zwischen Wittlich und Luxemburg-Stadt geben sowie zwischen Schweich und Saarburg.

Die Linie RB 83 zwischen Wittlich und Luxemburg-Stadt wechselt laut Zweckverband SPNV Nord von der östlichen Strecke über den Trierer Hauptbahnhof auf die Weststrecke. Damit fahren Züge nur noch stündlich vom Trierer Hauptbahnhof nach Luxemburg, statt wie jetzt alle halbe Stunde.

Außerdem gehen zwei neue Regionalbahnlinien (RB 84 und RB 87) am 3. März 2025 an den Start. Die RB 87 fährt zur Hauptverkehrszeit und richtet sich vor allem an Luxemburg-Pendler aus dem Raum Konz rund um den Hauptbahnhof Trier.