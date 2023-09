75. Deutsche Weinkönigin: Sarah Röhl aus Kröv im Finale

Jetzt heißt es Daumen drücken: Die ehemalige Mosel-Weinkönigin Sarah Röhl steht im Finale. Am Freitag könnte sie zur 75. Deutschen Weinkönigin gekrönt werden.

Holt Sarah Röhl aus Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) die Krone an die Mosel? Die Chance dazu hat sie am kommenden Freitag: Röhl setzte sich am Samstag im Vorentscheid durch und steht mit vier weiteren Kandidatinnen im Finale.

Sarah Röhl (23) aus Kröv steht im Finale - am kommenden Freitag könnte sie Deutsche Weinkönigin werden. Deutsches Weininstitut

Zwölf Frauen konkurrierten um den Finaleinzug

Insgesamt konkurrierten zwölf Frauen um den Einzug ins Finale. Die Frauen überzeugten die Jury im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit. Sie treten am kommenden Freitag - ebenfalls in Neustadt - gegeneinander um die Krone an. Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden "Majestät" Katrin Lang (Weinanbaugebiet Baden).

Für das Finale qualifizierten sich neben Sarah Röhl auch Jessica Himmelsbach (Baden), Eva Brockmann (Franken), Katja Föhr (Rheingau) und Lea Baßler (Pfalz).

Krönung der Deutschen Weinkönigin live im SWR

Wie im Vorjahr kann das Publikum mitbestimmen, wer die neue Deutsche Weinkönigin wird. Das SWR-Fernsehen überträgt das Finale am 29. September ab 20:15 Uhr live aus Neustadt.