Es ist eines der größten Volksfeste in der Region. Bis Sonntag wird Triers Innenstadt wieder zur Party-Meile. 100.000 Besucher werden erwartet. Absperrungen und Umleitungen auch.

Wochenlang bereitet ein Team der Trierer Tourismus und Marketing GmbH (TTM) das Altstadtfest vor. Die Partymeile von der Porta Nigra bis zum Viehmarkt ist ein Besuchermagnet.

Bis zu 100.000 Gäste sollen zum Altstadtfest kommen. Auf mehreren Bühnen in der Fußgängerzone wird es in den drei Tagen ganz unterschiedliches Programm geben, so die TTM. Wo die Bühnen in der Innenstadt stehen, sehen Sie hier:

Highlights sind bei den Besuchern sicher die Auftritte von Guildo Horn an der Porta Nigra am Sonntag um 20:30 Uhr und der Leiendecker Bloas am Hauptmarkt um 20:00 Uhr.

Absperrungen und Verkehrsbehinderungen wegen Altstadtfest

Nach Angaben der Stadt wird es zur Sicherheit der Feiernden feste und mobile Sperren in der Innenstadt geben, damit niemand unkontrolliert in die Fußgängerzone fahren kann. Seit dem Frühjahr sind zudem die Sicherheitspoller in der Trierer Innenstadt in Betrieb.

Zudem gelten gelten folgende Sperrzeiten für Anwohner und Zulieferer in den Teilen der Fußgängerzone, die Festgelände sind.

Freitag: 15:00 Uhr bis 02:30 Uhr

Samstag: 11:00 Uhr bis 02:30 Uhr,

Sonntag: 07:00 Uhr bis 22.30 Uhr

Außerdem gibt es am Sonntagmorgen ab 8:00 Uhr zusätzliche Sperrungen wegen des Trierer Stadtlaufs. Autofahrer sollten deswegen die Innenstadt weiträumig umfahren, teilte die Stadt mit. Welche Straßen gesperrt sind und welche Umleitungen es gibt, finden Sie hier.

Auch der Busverkehr ist beeinträchtigt. Wie die Stadtwerke Trier (SWT) mitteilten, werden zum Beispiel die Bushaltestellen an der Porta Nigra nicht angefahren. Außerdem werden Buslinien umgeleitet.

Sein Auftritt auf dem Trierer Altstadtfest ist für Sonntagabend an der Porta Nigra geplant: Guildo Horn. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Awareness-Team auf Trierer Altstadtfest

Während des dreitägigen Stadtfests ist auch erstmals ein so genanntes Awareness-Team unterwegs. Das Team ist durch T-Shirts mit dem Aufdruck "Aktion Mitmensch" zu erkennen.

Zusätzlich wurden alle Securities, Sanitätsdienste und Standbetreiber geschult, bei erlebten oder beobachteten Übergriffen einzugreifen und die Betroffenen an die entsprechenden Helfer auf dem Festgelände zu bringen.

Und das Wetter?

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Das kann leider niemand planen. Die Meteorologen sagen für Samstagabend allerdings Gewitter voraus. Besser mal die Regenjacke einpacken, empfehlen die Experten.