Tourismusbranche: Mehr Investitionen in Rheinland-Pfalz

Von hohen Gäste-Buchungszahlen profitieren auch andere Branchen, sagt der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Deshalb müsse investiert werden.

Die Tourismusbranche wirbt für mehr Sichtbarkeit und Investitionen in Rheinland-Pfalz. Der Tourismus sorge für Bruttoumsätze von 8,2 Milliarden Euro pro Jahr im Land, sagt der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler. Das entspreche rein rechnerisch einem Tagesumsatz von 22,5 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigten die große Bedeutung der Branche als Wirtschafts- und Standortfaktor in Rheinland-Pfalz.

"Gerade in Zeiten, in denen kommunale Haushalte unter Druck sind, ist es umso wichtiger, in den Tourismus zu investieren", forderte Zindler. Es würden im Rahmen der Informationskampagne "Tourismus ist ein Plus für alle" deshalb gezielt Gespräche auf lokaler und regionaler Ebene mit Landräten und Bürgermeistern geführt, um ein Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus in den Kommunen herzustellen.

Tourismus für viele Branchen relevant

Denn vom Tourismus gäbe es viele Profiteure. "Ein Gast mehr sind auch zwei verkaufte Brötchen mehr für den Bäcker vor Ort", erklärte Zindler. Auch der Einzelhandel, die Handwerker und eine Tourismusregion als attraktiver Wohnstandort profitierten von der Branche. Die Informationsoffensive in den Kommunen werde auch im nächsten Jahr fortgesetzt, um die Bedeutung und Wahrnehmung vor Ort in den unterschiedlichen Regionen von Rheinland-Pfalz zu erhöhen.

Ein gutes Beispiel dafür, wie Angebote für Urlauber weiterentwickelt und Strukturen professionalisiert werden, sei die Tourismusindustrie in Österreich. Im Nachbarland habe die Branche als Wirtschaftsfaktor einen viel höheren Stellenwert. Dadurch sei auch mehr Geld im System, erklärte Zindler. Das führe dazu, dass es mehr Entwicklungen gibt und diese auch schneller umgesetzt werden.

Digitale Sichtbarkeit in Portalen wichtig

Immer wichtiger wird im Tourismus seiner Ansicht nach die Digitalisierung. "Die eigene Website hat nach wie vor noch eine Relevanz." Aber es werde viel wichtiger, wie die Gastgeber und Tourismusbetriebe auch in anderen Portalen und Datenbanken vertreten sind. Das setze aber voraus, dass die Betriebe ihre touristischen Daten und Lizenzen aktuell halten und diese maschinenlesbar sind.

"Man muss mitmachen, man muss seinen Betrieb online buchbar machen", mahnte Zindler. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH habe eine Wissensplattform mit Erklärvideos und Lerninhalten zum Datenmanagement, digitalen Standards und KI-Tools. Dazu gebe es Kooperationen etwa mit der Deutschen Zentrale für Tourismus. "Wir haben die richtigen Instrumente", betonte der Geschäftsführer. "Und wir unterstützen regional, überregional und international, um sichtbar zu sein."