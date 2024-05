Geldautomaten sollen mit Nebel vor Sprengung geschützt werden

per Mail teilen

Es vergeht kaum eine Woche, in der wir nicht über gesprengte Geldautomaten berichten. Laut Landeskriminalamt gab es im vergangenen Jahr insgesamt 50 Sprengungen in Rheinland-Pfalz. Der Schaden war so hoch wie nie. Wie kann man den Automatensprengern beikommen? Die Sparkasse Rhein-Nahe testet nun eine Technik, die den Einbrechern im wahrsten Sinne des Wortes die Sicht vernebelt.