Tag des offenen Denkmals wird 2024 in SP eröffnet

In Speyer wird am Sonntag, 8. September, die größte bundesweite Kulturveranstaltung - der Tag des offenen Denkmals - offiziell eröffnet. Der Tag steht nach Angaben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unter dem Motto "Wahr-Zeichen - Zeitzeugen der Geschichte". Für Besucherinnen und Besucher soll es im Rahmen des Aktionstags ein vielfältiges Programm geben. Der Speyerer Oberbürgermeisterin zufolge wird es in Speyer Stadtführungen, Musik und eine Open-Air-Bühne auf der Maximilianstraße geben. Interessierte bekommen am Tag des offenen Denkmals die Möglichkeit, sonst nicht zugängliche Orte und Denkmäler anzuschauen und Menschen über die Schulter zu schauen, die Denkmäler pflegen.