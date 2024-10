100 Tage Schweitzer: Wie bekannt ist der Ministerpräsident in RLP?

per Mail teilen

Seit 100 Tagen ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nun im Amt und kämpft weiterhin mit einer geringen Bekanntheit. „Er muss sich wirklich sehr schnell bekannt machen“, sagt Petra Wagner von der SWR-Redaktion Landespolitik im Gespräch mit SWR 1. Die nächste Landtagswahl findet 2026 statt. Die Beziehung mit der Opposition sei dynamischer, wie an dem harten Schlagabtausch mit dem CDU-Vorsitzenden Schnieder in der Haushaltsdebatte zuletzt deutlich wurde. Er sei ein guter Redner, der gerne austeile, so Wagner.