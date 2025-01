Aktuell kommt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu teils starken Sturmböen in Rheinland-Pfalz. Mehrere Menschen wurden bereits verletzt. Gegen Abend soll sich die Lage etwas beruhigen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in ganz Rheinland-Pfalz vor Sturmböen. Zum Teil könnten diese in höheren Lagen, wie der Eifel und im Hunsrück, Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde erreichen. Auch mit orkanartigen Böen rechnet der DWD. Diese sollen aber zum späten Abend hin nachlassen. Wer im Wald spazieren geht oder mit dem Auto unterwegs ist, sollte vorsichtig sein, da besonders in höheren Lagen Bäume umstürzen könnten.

In RLP bereits mehrere Menschen verletzt

Der Sturm richtete in Rheinland-Pfalz bereits Schäden an. So wurde in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) ein Bushäuschen vom Wind in eine Böschung und dann einen Abhang hinunter geweht. Drei Menschen, die zu dem Zeitpunkt in dem Häuschen saßen, wurden mitgerissen und teils schwer verletzt. In Esch (Kreis Vulkaneifel) wurde ein Terassendach weggeweht. Verletzt wurde dabei niemand.

Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume

In der gesamten Region Trier, aber auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel in der Region Koblenz, fielen Bäume auf Straßen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auf der A61 fiel zudem ein Lastwagen zwischen Kruft und Plaidt (Kreis Mayen-Koblenz) um. Der Fahrer sei unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.