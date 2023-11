Zu Beginn des kommenden Jahres senken viele Grundversorger ihre Preise für Gas und Strom - auch in RLP. Gleichzeitig läuft die Strom- und Gaspreisbremse des Bundes aus.

Rund die Hälfte der deutschen Grundversorger hat angekündigt, ab Januar ihre Strom- und Gastarife zu vergünstigen, das hat das Vergleichsportal Verivox bekanntgegeben. Sie geben die sinkenden Großhandelspreise an die Verbraucher weiter. Parallel dazu wird die Gas- und Strompreisbremse des Bundes, die Kunden entlasten soll, anders als geplant, nicht bis März 2024 fortgesetzt, sondern zum Jahreswechsel beendet. Das kündigte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Deutschlandfunk an.

Fünf Stromversorger in RLP kündigen Preissenkungen an

In Rheinland-Pfalz haben bereits fünf Strom-Grundversorger angekündigt, ihren Tarif ab Dezember oder Januar zu senken. Neben den Stadtwerken Bad Kreuznach, die ihren Tarif bereits zum November gesenkt hatten, sind das das E-Werk Gerolsheim sowie die Gemeindewerke Herxheim, Bobenheim-Roxheim und Budenheim. Bei letzterem fällt der Grundtarif um fast 40 Prozent, im Schnitt sind es in RLP etwa 20 Prozent. Ein Drei-Personen-Haushalt wird so um rund 287 Euro im Jahr entlastet.

Verivox gibt an, dass bundesweit 382 Preissenkungen für Erdgas-Grundversorgungen bevorstehen, im Schnitt um 15 Prozent. In 39 Gebieten steigt der Preis, um im Schnitt fünf Prozent. In RLP sinkt der Gaspreis allerdings bei mindestens fünf Anbietern: Bei Pfalzgas mit Sitz in Frankenthal, der Energieversorgung Mittelrhein in Koblenz sowie den Stadtwerken Landstuhl, Andernach und Wachenheim. Im Schnitt spart ein Vier-Personen-Haushalt in Rheinland-Pfalz laut Verivox so gut 400 Euro bei Strom und gut 800 Euro bei Gas.

Jeder vierte Haushalt in der Grundversorgung

Der Grundversorger ist immer das Energieversorgungsunternehmen, das in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefert. Diese Tarife sind oft teurer, dafür sind die Verträge aber in der Regel auch kurzfristig kündbar. Nach Angaben der Bundesnetzagentur befanden sich im Jahr 2021 im Schnitt sowohl bei Strom als auch bei Gas jeweils knapp ein Viertel aller deutschen Haushalte in einem Grundversorgungstarif. Auch mit den erwarteten Senkungen bleiben Grundversorger allerdings vergleichsweise teuer.