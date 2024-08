Kinder erleben in der Spielstadt Trierer Geschichte

Sie gehört zu den Sommerferien in Trier wie Freibad und Eis - die Spielstadt in den Kaiserthermen. Seit mehr als 30 Jahren dürfen Kinder in den letzten drei Ferienwochen auf Zeitreise gehen und in das Trier früherer Jahrhunderte eintauchen.

Dafür wird in den Trierer Kaiserthermen extra eine kleine Stadt errichtet. In diesem Jahr schickt die Zeitmaschine die Kinder ins Jahr 1559. Kinder lernen in der Trierer Spielstadt altes Handwerk Dort können die Kinder die Handwerkskunst des 16. Jahrhunderts kennenlernen und sich als Korbflechter oder Malerinnen ausprobieren. Das Personal in der Spielstadt versucht, alles so authentisch wie möglich wirken zu lassen. Sie tragen die typische Kleidung der Zeit und spielen Szenen aus dem Alltagsleben mit den Kindern. Aber die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen auch etwas über den damaligen Zeitgeist. In dieser Epoche kurz nach der Reformation spielte der Mensch und die humanistische Bildung eine wichtige Rolle. Und so lernt auch ein Junge im Zeichenunterricht in der Spielstadt, seine Umgebung möglichst genau und perspektivisch zu zeichnen. Kinder werden zum Nachdenken angeregt "Von vielen höre ich", erzählt Projektleiterin Stefanie Heckert, "dass sie zu Hause ein Buch aufschlagen und nachgucken, ob das in Trier tatsächlich so war wie wir es spielen."