Verschwendung von Steuergeld - drei Fälle aus RLP

Ein Beamter wird für's Nichtstun bezahlt, teure "Mobile Grüne Zimmer" in Mainz und ein ungenutztes Containerdorf für Geflüchtete in Zweibrücken - Beispiele aus RLP im Schwarzbuch.

Der Bund der Steuerzahler stellt an diesem Mittwoch die 52. Ausgabe seines Schwarzbuches vor - auch mit Fällen aus Rheinland-Pfalz. Einmal mehr werden Fälle aufgelistet, bei denen nach Einschätzung des Steuerzahlerbundes nicht sorgsam mit Steuergeld umgegangen wurde, zum Beispiel hier:

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015 errichtete Rheinland-Pfalz 84 Betonshelter - quasi kleine Doppelhaushälften - am Rande des Flugplatzes Zweibrücken als temporäre Unterkünfte für Geflüchtete. Diese kosteten 2,3 Millionen Euro plus Mietkosten für das Gelände.

Flughafen Zweibrücken: Container für Flüchtlinge stehen seit Jahren leer Die 84 Beton-Wohncontainer, auch "Shelter" genannt, wurden 2016 auf dem Flugplatz aufgestellt, doch seitdem scheinen sie kaum beachtet worden zu sein. Eigentümer dieser Shelter ist die Bundespolizei, die den Boden, auf dem sie stehen, vom Flugplatz mietet. Im April 2018 übernahm die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Auftrag der Bundespolizei den Mietvertrag, um das brachliegende Shelter-Dorf an verschiedene Dienststellen der Bundespolizei als Lager- und Unterstellflächen zu verteilen, wie der Bund der Steuerzahler berichtet. Rheinland-Pfalz hatte die Shelter kostenfrei zur Verfügung gestellt, doch die Umsetzung der Verteilung verzögerte sich. Ursprünglich war eine Verlegung bis Ende 2022/Anfang 2023 geplant, jedoch blieben die Shelter bis Mitte 2024 ungenutzt und begannen langsam zu verfallen. Der aktuelle Plan sieht vor, dass das Shelter-Dorf spätestens bis zum Frühjahr 2025 verschwinden soll.

2016 wurde ein Teil der Häuschen von Flüchtlingen bezogen, aber nicht lange, denn die Lage entspannte sich schneller als gedacht. Bereits im Juni 2016 wurden die Unterkünfte schon nicht mehr benötigt und standen zwei Jahre lang leer. Nachnutzungspläne scheiterten, bis die Bundespolizei Bedarf anmeldete.

"Millionenschwere Fehlplanungen" in Zweibrücken

2018 übernahm dann die Bundespolizei den Mietvertrag und wollte das "Dorf" verteilen an diverse Dienststellen - als Lagerhäuschen zum Beispiel. Doch das zog sich. Bis Mitte 2024 standen die Unterkünfte immer noch ungenutzt und bröckelnd am selben Ort. Die Miet- und Nebenkosten summierten sich auf über 1,3 Mio. Euro, weitere 1,1 Mio. Euro sind für die Verlagerung eingeplant. Spätestens im Frühjahr 2025 soll das Beton-Dorf verschwunden sein, so der aktuelle Plan. Dann wären die weitgehend ungenutzten Shelter fast zehn Jahre alt.

Der Bund der Steuerzahler kritisiert die millionenschweren Fehlplanungen und fordert eine rasche Nachnutzung oder Entsorgung der Shelter.

Was ist der Bund der Steuerzahler? Der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. ist ein eingetragener Verein, der 1949 gegründet wurde. Sein Ziel ist es nach eigenen Angaben, gegen die Verschwendung von Steuergeldern zu kämpfen und generell Steuern und Abgaben zu senken. Der Verein ist laut seiner Satzung überparteilich, unabhängig und gemeinnützig. Er hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Mitglieder und ist in 15 eigenständigen Landesverbänden organisiert. Der Bund ist in der Lobbyliste des Deutschen Bundestages registriert.

In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wurde ein Beamter mehrere Jahre lang im Homeoffice ohne Aufgaben gehalten, was die Verbandsgemeinde sehr viel Geld kostete. Dies geschah nach der Fusion der Verbandsgemeinden Betzdorf und Gebhardshain 2017, als der Beamte in die neu geschaffene Stabsstelle "Projektkoordination" versetzt wurde. Ohne Aufgaben blieb er bis Juli 2022 im Homeoffice. Erst 2023 wurde der Fall öffentlich:

Beamten-Affäre in der Gemeinde Betzdorf-Gebhardshain Im November 2023 stellte die Kommunalaufsicht des Kreises Altenkirchen fest, dass ein Beamter der VG Betzdorf-Gebhardshain fünf Jahre lang bezahlt wurde, ohne dafür zu arbeiten

Dadurch ist ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden

Der ehemalige VG-Bürgermeister Bernd Brato (SPD) hatte den Beamten ins Home-Office versetzt, wo er keine Aufgaben bekam

Bernd Brato hat sich am 1. April 2024 in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen, zuvor hatte es bereits Rücktrittsforderungen gegeben

Gegen Brato ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen des Verdachts der Untreue, die VG Betzdorf-Gebhardshain hat zudem eine Anwaltskanzlei mit dem Fall beauftragt

Ex-Bürgermeister Brato soll für den finanziellen Schaden aufkommen, das fordern mehrere Fraktionen im VG-Rat

Seit Juni 2024 ist Joachim Brenner (CDU) neuer Bürgermeister der VG Betzdorf-Gebhardshain

Die Kommunalaufsicht stellte fest, dass es keinen Grund für das dauerhafte Homeoffice gab und vermutet persönliche Gründe des Bürgermeisters. Der Bund der Steuerzahler fordert nun Regress gegen den Bürgermeister und kritisiert die Verschwendung von Steuergeldern.

"Grüne Luxus-Zimmer" als Schattenspender in Mainz

In diesem Fall hat die Stadt Mainz für rund 100.000 Euro drei "Mobile Grüne Zimmer“ aufgestellt, die als temporäre Schattenspender dienen. Das sind mobile Grünwände mit Spalierdach und solarbetriebenem Bewässerungssystem. Sie sollen für fünf Monate Schatten spenden und die Qualität des Aufenthalts für die Menschen in Mainz verbessern.

Die Kosten umfassen unter anderem Anzucht, Transport, Aufstellung, Pflege und Versicherung. Der Bund der Steuerzahler bemängelt die hohen Kosten und die zeitlich begrenzte Wirkung dieser mobilen Grünwände - insbesondere, weil die Stadt Mainz im Jahr 2023 rund 1.700 Bäume gefällt und nur etwa 250 neu gepflanzt haben soll.

"Mobiles Grünes Zimmer" auf dem Mainzer Bahnhofsvorplatz SWR

Der Bund der Steuerzahler fordert deshalb weniger PR-Maßnahmen und mehr dauerhafte Begrünung. Die Standorte der "Mobilen Grünen Zimmer" seien teils unpassend gewählt, wie etwa vor dem Hauptbahnhof oder an ohnehin schattigen Plätzen. Stattdessen hätte die Stadt für das Geld auch dauerhafte Parkbänke aufstellen oder mehr Bäume pflanzen können, heißt es in dem Bericht.