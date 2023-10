Mit Rolph sollte der ÖPNV in Rheinland-Pfalz bekannter und übersichtlicher werden. Millionen Euro wurden investiert, um die Dachmarke für Mobilität zu etablieren. Jetzt steht sie vor dem Aus.

Rund drei Millionen Euro seien "für eine gescheiterte Marke in die Mülltonne" gewandert, kritisiert der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz. "Schade, denn der ÖPNV in Rheinland-Pfalz hätte das Geld sicherlich für konkrete Verkehrsprojekte gut gebrauchen können", so der Verband. Er führt das Marketing-Projekt Rolph in seinem neuen Schwarzbuch auf, in dem wieder Fälle von "verschwenderischem Umgang mit Steuergeld" aus ganz Deutschland angeprangert werden.

Was ist der Bund der Steuerzahler? Der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. ist ein eingetragener Verein, der 1949 gegründet wurde. Sein Ziel ist es nach eigenen Angaben, gegen die Verschwendung von Steuergeldern zu kämpfen und generell Steuern und Abgaben zu senken. Der Verein ist laut seiner Satzung überparteilich, unabhängig und gemeinnützig. Er hat nach eigenen Angaben rund 200.000 Mitglieder und ist in 15 eigenständigen Landesverbänden organisiert. Der Bund ist in der Lobbyliste des Deutschen Bundestages registriert.

Rolph löste Rheinland-Pfalz-Takt als Marke ab

Vor gut vier Jahren, im Sommer 2019, tauchte Rolph in Rheinland-Pfalz auf. Angekündigt durch eine Werbekampagne. Auf Plakaten hieß es damals etwa: "Rock 'n' Rolph!" kommt am 3. Juni oder "Sag Hallo zu Rolph". Der damalige rheinland-pfälzische Verkehrsminister und heutige Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) stellte die neue Dachmarke damals vor. Von ihr sollte die Botschaft ausgehen, dass Rheinland-Pfalz ein Land der Mobilität sei. Der bis dahin stets beworbene "Rheinland-Pfalz-Takt" wurde als Marke von Rolph abgelöst, der seitdem sogar eine eigene Internetseite - www.rolph.de - hat.

Ministerium: Marke Rolph hat keinen ausreichend positiven Effekt

Um Mobilität, genauer gesagt, um den ÖPNV mit Bussen und Bahnen, kümmert sich in Rheinland-Pfalz inzwischen das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Und dort, unter der Leitung von Ministerin Katrin Eder (Grüne), will man Rolph nun loswerden. Auf Anfrage des SWR teilte das Ministerium mit: "Die Grundidee einer Dachmarke war richtig und wichtig. Die Marke Rolph hat sich allerdings nicht ausreichend etablieren können, um einen ausreichend positiven Effekt auf die Vermittlung des ÖPNV und seiner Angebote zu haben. Daher werden wir hier nachsteuern."

Neues Konzept - Rolph soll ersetzt werden

Rolph soll demnach ersetzt werden. In den kommenden beiden Jahren soll ein neues Konzept für eine Dachmarke für den ÖPNV in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden. Wie der Ersatz aussehen soll, steht nach Angaben des Mobilitätsministeriums noch nicht fest. Klar ist aber offenbar: "Es werden keine zusätzlichen Gelder bereitgestellt. Die Umstellung wird im laufenden Geschäft erledigt werden", so das Ministerium. Auf eine große Plakataktion für Rolph 2.0 müssen die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer dann vermutlich verzichten.