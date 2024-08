Schulanfang in RLP - mehr Deutsch für Grundschüler

In Rheinland-Pfalz beginnt am 26. August das neue Schuljahr. Allein in den ersten Klassen werden mehr als 41.000 Kinder eingeschult. Das sind – laut Bildungsministerium - so viele wie seit knapp 20 Jahren nicht. Ein Grund dafür sei auch die wachsende Zahl geflüchteter Kinder, unter anderem aus der Ukraine. Die Herausforderungen an den Schulen würden zunehmen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Dennoch sei sie froh, dass es eine gute Unterrichtsversorgung geben werde. Von diesem Schuljahr an erhalten Zweitklässler eine Stunde mehr Deutsch.

Zudem sollen laut Bildungsministerium alle Grundschulkinder erst Deutsch und dann eine Fremdsprache lernen. Statt wie bisher ab Klassenstufe 1 wird das frühe Englisch und Französisch ab Klassenstufe 3 einsetzen, dafür aber dann mit zwei statt bisher einer Wochenstunde.