Landwirte protestieren am Samstag in Saarburg

Auch am Samstag haben in Rheinland-Pfalz wieder Landwirte demonstriert. Im Kreis Trier-Saarburg waren mehr als 300 Traktoren unterwegs. Die Landwirte trafen sich bei einer Kundgebung in Saarburg. Protestaktionen wie diese sind am Montag in ganz Rheinland-Pfalz geplant.