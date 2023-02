Bei Aldi verkauft - Rückruf von "Gut Bio"-Hackfleisch

per Mail teilen

Der Lebensmittelhersteller Danish Crown Fleisch GmbH hat bestimmte Packungen mit Bio-Hackfleisch, das bei Aldi verkauft wurde, zurückgerufen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen in dem Artikel Kunststofffremdkörper befinden, teilte die Firma aus Essen bei Oldenburg am Donnerstag mit. Betroffen seien 400-Gramm-Packungen von "Gut Bio"-Hackfleisch gemischt" mit dem Haltbarkeitsdatum 24. Februar 2023.

Rückruf für Gut Bio Hackfleich gemischt Danish Crown

Hackfleisch auch bei Aldi Süd verkauft

Die Packungen seien von Aldi Süd in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz verkauft worden, hieß es weiter. Packungen mit einem anderen Haltbarkeitsdatum oder andere Sorten sowie andere Artikel der Marke "Gut Bio" seien nicht betroffen.