RLP Kitafachkräfteverband: Kinder oft schlecht betreut

Der rheinland-pfälzische Kita-Fachkräfteverband schlägt Alarm: In vielen Kitas können Kinder oft nicht betreut werden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Kita-Fachkräfteverbands. Die Studie spricht von alarmierenden Ergebnissen.

So gaben über 90 Prozent der befragten Kita-Fachkräfte an, dass es aufgrund der Arbeitsbedingungen nicht möglich sei, allen Kindern von zwei bis sechs Jahren eine gute Erziehung und frühkindliche Bildung zu bieten. Die meisten könnten ihre Fürsorge- und Aufsichtspflicht oft nicht gewährleisten. Ein wesentliches Problem – ist nach Angaben des Verbands – der Personalmangel. Knapp Dreiviertel der Erzieherinnen und Erzieher gaben an, dass in ihrer Kita in den vergangenen sechs Monaten fast immer Personal gefehlt habe. Nur an ein bis zwei Tagen sei das Personal vollständig gewesen. An der Umfrage haben nach Aussagen des Kitafachkräftefteverbands über 1.000 Erzieherinnen mitgemacht.