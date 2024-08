Innenminister Ebling: Neue Hubschrauber für Bevölkerungs- und Brandschutz

per Mail teilen

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat in Mainz zwei neue Hubschrauber in Betrieb genommen, die auch im Brand- und Katastrophenschutz eingesetzt werden können. Nach Angaben des Innenministeriums sind sie größer und leistungsstärker als ihre Vorgänger.

Rettungshubschrauber werden im Norden von RLP stationiert

Innenminister Michael Ebling (SPD) sagte bei der Inbetriebnahme der beiden Hubschrauber in Mainz: "Ab sofort sind damit in Rheinland-Pfalz drei Hubschrauber im Einsatz, die mit Rettungswinden ausgestattet sind." Mit den Hubschraubern könnten im Falle des Falles auch Menschen aus der Höhe gerettet werden. Die beiden neuen Polizeihubschrauber sollen künftig in Winningen bei Koblenz stationiert werden.