Rheinland-Pfalz im Abseits?

Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag hat mit Spott auf einen Werbeslogan reagiert, mit dem die Landesregierung in der Fußball-Arena von Mainz 05 für den Standort Rheinland-Pfalz wirbt. Der Slogan, der bei Heimspielen der Mainzer gezeigt wird, lautet mit Blick auf die geografische Lage von Rheinland-Pfalz: "Bisschen abseits. Trotzdem Volltreffer."

CDU-Fraktionschef Schnieder ätzt: Wer im Abseits stehe, mache keine Treffer - diese Art von Marketing des Landes sei eher abseitig als treffsicher. Stephan Wefelscheid von den Freien Wählern kritisiert - mit so einem Slogan werde das Land auswärts als provinziell wahrgenommen. Das Wirtschaftsministerium erklärt den Slogan so: Das Besondere an Rheinland-Pfalz sei, dass es abseits der großen Metropolen liege - aber dennoch mitten in Europa. Die Werbung spiele augenzwinkernd mit dem Begriff "abseits". Wefelscheid kontert, das Ministerium verwickle sich beim Erklären des Slogans in Widersprüche – für den oppositionellen Gegner sei das ein gelungener Freistoß.