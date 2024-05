Quiz: Wie gut ist euer Kaffee-Wissen?

Kaum ein Ticker, in dem nicht mindestens einmal das Wort "Kaffee“ fällt, und was läge da näher, als einmal euer Kaffee-Wissen abzufragen (oder vielleicht zu vertiefen)? Kaffeegenuss wird bekanntlich bei unseren österreichischen Nachbarn großgeschrieben. In den zahlreichen Wiener Kaffeehäusern kann man eine Reihe von Kaffeespezialitäten genießen, die im Wesentlichen auf Mokka-Basis beruhen. Von einigen dieser Kaffeekreationen muss ich euch aber zumindest am frühen Morgen abraten, denn sie sind nicht das Richtige zum Wachwerden.

Welche Kaffeespezialität enthält Alkohol? Fiaker Einspänner Lipizzaner richtige Antwort: Fiaker

Einspänner

Lipizzaner Die gegebene Antwort ist Der Fiaker ist nicht nur eine Kutsche, sondern auch ein Mokka mit Schlagobers und einem Schuss Alkohol, vorzugsweise Zwetschgenbrand, Kirschwasser oder Rum. So konnten sich die Kutscher im Winter schön warm halten. Der Einspänner ist ein Mokka mit dicker Schlagobershaube im praktischen Henkelglas. Das konnten die Kutscher mit einer Hand festhalten, während sie in der anderen die Zügel hielten. Lipizzaner gibt's zwar auch in Wien, aber nicht als Kaffee, sondern nur als Pferde in der Spanischen Hofreitschule.