Zur Person

Haluk Yumurtaci ist Lehrer an der Berufsbildenden Schule Germersheim. Er ist 38 Jahre alt und unterrichtet an der Schule seit etwa acht Jahren. Er hat Politikwissenschaften, Philosophie, Islamische Theologie und Deutsch als Zweitsprache studiert. Seine Eltern kommen aus der Türkei, er selbst ist in Deutschland geboren. Nach der Schule hat er eine Ausbildung gemacht, auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur nachgeholt und dann studiert. Auf Instagram klärt er unter anderem über Ungerechtigkeiten im Bildungssystem auf. Auf seinem Account Vallahbestelehrer hat er mehr als 16.000 Follower und steht mit Lehrern aus ganz Deutschland in Kontakt. Seine Schüler beschreiben ihn als "liebevollen" Lehrer, der ihnen faktenbasiertes Wissen näherbringe.