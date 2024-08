Mosaiktreppe in Pirmasens eingeweiht

per Mail teilen

Es gibt ein neues Mosaik an der Münztreppe in Pirmasens. Bis August war es noch von einer Plane verdeckt, nun ist es enthüllt.

Die Wand der Münztreppe hat sich in eine Art Leinwand verwandelt. Im Zentrum sieht man ein Mädchen, das auf einer Schaukel schwingt. An einem Fuß trägt sie einen roten Schuh, oder auch "Schlabbe" in Pirmasens. Den zweiten "Schlabbe" schleudert sie von sich. Das Mädchen schwingt durch eine Landschaft. Es ist ein Verlauf von grünen Mosaik-Fliesen bis hin zu blauen Fliesen zu sehen, die die Erde und den Himmel darstellen.