Es bleibt regnerisch und warm in Rheinland-Pfalz - auch die nächsten Tage. Heftig werde der Regen allerdings nicht, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Am Freitag erwartet uns erst einmal ein Mix aus Sonne und Wolken, am Nachmittag soll es dann einzelne Schauer und Gewitter geben, bei Temperaturen von 26 bis 29 Grad. Nach dem wechselhaften Wochenende steht aber am Montag wieder mehr Sonne auf dem Plan, bei sommerlichen Temperaturen.