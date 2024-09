Erneut ruft die Klimabewegung angeführt durch Fridays for Future heute weltweit Menschen zum Straßenprotest auf - allein in Deutschland an mehr als 100 Orten. Auch im Südwesten in RLP sind in zahlreichen Städten Demonstrationen geplant. Aus der SWR-Umweltredaktion, Janina Schreiber:

Unter dem Motto #Nowforfuture, also jetzt für die Zukunft – kämpft die Klimabewegung auch diesmal für eine Abkehr von fossilen Energien. Die Bundesregierung müsse Klimaschutz schnell vorantreiben, so Fridays for future. Die Bewegung betont, dass die Extremwetterereignisse der letzten Monate - von Hitzewellen bis zu Überschwemmungen - zeigen, dass schnelles Handeln dringender ist denn je.

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben von Fridays for Future Demonstrationen in Mainz, Koblenz, Grünstadt und Simmern angekündigt. Die erste startet um halb zwei auf dem Schlossplatz in Simmern, in Mainz und Koblenz soll jeweils ab 16Uhr vor dem Hauptbahnhof protestiert werden, in Grünstadt um 18Uhr vor der Luitpoldwache.