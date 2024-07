Wenn der Hausarzt plötzlich stirbt - mobile Praxis hilft aus

per Mail teilen

Etwa 7.000 Menschen leben in Herdorf im Westerwald (Kreis Altenkirchen). Die Einwohner waren in den letzten Wochen ohne medizinische Versorgung, weil die ansässige Praxis nach dem plötzlichen Tod des Arztes schließen musste. Nun ist eine neue Praxis in Sicht - bis die öffnet, hilft die Kassenärztliche Vereinigung mit einer mobilen Arztpraxis aus.

Generell möchte die Kassenärztliche Vereinigung mit zwei rollenden Arztpraxen dort aushelfen, wo kurzfristig Engpässe entstehen - etwa durch Krankheit oder Todesfälle: