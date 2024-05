Seit 2006 hat Katrin Salveter eine Hausarztpraxis in Wissen im Westerwald. "Der Ärztemangel ist heute schon in meiner alltäglichen Arbeit spürbar", sagt die 64-Jährige. In der Verbandsgemeinde Wissen sind derzeit noch acht Ärzte tätig. "Davon sind allerdings drei deutlich über 60", erklärt Salveter weiter. Hier müsse eine Nachfolge gefunden werden. Doch das ist nicht so leicht.

Für die Serie zur Kommunalwahl 2024 "Zugehört" hat der SWR mit Katrin Salveter über die Herausforderungen für Ärzte und Ärztinnen im ländlichen Raum gesprochen.