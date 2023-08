Immer mehr Hunde werden in der Nach-Corona-Zeit in Tierheimen abgegeben. Weil die völlig überlastet sind, hat die Initiative "Bündnis Schattenhund" eine Petition gestartet, die sich an die Bundesregierung richtet. Was die Petition fordert und wie schwierig die Situation für die Tierheime ist, zeigt ein Beispiel aus Koblenz.