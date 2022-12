Sehr schlechte Zuckerrübenernte in Rheinhessen und der Pfalz

Die Zuckerrübenernte ist in diesem Jahr eine der schlechtesten der vergangenen Jahre. Diese Bilanz zieht der Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer in Worms.

Nach dessen Angaben haben die Landwirte in diesem Jahr eine Ernte von gut 65 Tonnen pro Hektar eingefahren. Das seien 10 Tonnen weniger als in den vergangenen Jahren. Zudem sei der Zuckergehalt in den Rüben so niedrig wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

Schlechtes Wetter schädigt Zuckerrüben

Das liege am Wetter, sagte der Geschäftsführer des Verbands, Christian Lang, dem SWR. Erst sei es lange Zeit sehr trocken gewesen, dann habe es geregnet. Deshalb hätten die Rüben sehr spät im Jahr weitere Blätter gebildet.

IMAGO localpic

Dafür hätten sie ihren eigenen Zucker aufgebraucht, statt weiteren zu produzieren. Den Rückgang der Erntemenge und des Zuckergehalts könnten die Landwirte nur durch höhere Verkaufspreise ausgleichen.