Schuss in Wörrstadt? Polizei findet verletzte Person

per Mail teilen

In Wörrstadt im Kreis Alzey-Worms gab es gestern Abend einen größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilt, ist dort eine Person womöglich durch einen Schuss am Bein verletzt worden.

Am Morgen danach weiß man noch nicht viel über den Fall. Die Polizei in Mainz sagte am Morgen, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien, deshalb wolle man keine weiteren Infos bekanntgeben.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert

Gestern Abend gegen 22 Uhr hatte die Polizei mitgeteilt, dass kurz nach 18 Uhr Zeugen einen Schuss gehört hatten. Unmittelbar danach habe man eine Person angetroffen, die am Bein verletzt war. Ob es sich dabei um einen Mann oder um eine Frau handelt, sagt die Polizei nicht.

Keine Gefahr für Bevölkerung in Wörrstadt

Noch gestern Abend hatten die Einsatzkräfte in Wörrstadt dann nach einem möglichen Tatverdächtigen gesucht. Ob jemand festgenommen wurde, ist ebenfalls unklar. Mittlerweile ist der Einsatz in Wörrstadt nach Angaben eines Polizeisprechers beendet. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Die Polizei will heute im Laufe des Tages weitere Infos zu dem Vorfall bekanntgeben.