Es ist wieder so weit: Der letzte Tag des Jahres wird gefeiert. In Mainz gibt es viele Partys. Raketen und Böller dürfen aber nicht überall gezündet werden.

In Mainz hat Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) bereits Mitte Dezember daran erinnert, wo auch in diesem Jahr wieder kein Feuerwerk gezündet werden darf. Und zwar in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen und von Fachwerkhäusern, die stehen in Mainz in erster Linie in der Altstadt. Das gilt in allen deutschen Städten, denn die Sprengstoffverordnung, die das regelt, ist Sache vom Bund.

Feuerwerk nur an zwei Tagen erlaubt

Matz weist zudem darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nur am 31. Dezember 2023 und am 1. Januar 2024 erlaubt ist. Dass sich da nicht jeder daranhält, ist kein Geheimnis. Kaum werden Böller verkauft, wird in der Stadt schon geknallt. In diesem Jahr startet der Verkauf ausnahmsweise bereits am 28. Dezember, weil Silvester auf einen Sonntag fällt.

Bei Ruhestörung nicht den Notruf wählen

Im vergangenen Jahr hatten Menschen in der Nacht nach dem Verkaufsstart den Notruf gewählt, um sich über Ruhestörungen zu beschweren. Die Polizei wies darauf hin, dass Lärmbelästigungen nichts für den Notruf sind. Die Polizei in Mainz verweist in solchen Fällen auf das Ordnungsamt der Stadt.

Tierheim in Mainz unterstützt Böllerverbot

Rund um Tierheime gibt es kein Böllerverbot - das sieht die Sprengstoffverordnung nicht vor. Tierschützerinnen und Tierschützer fordern das aber. In Mainz würden an Silvester auch Wildtiere abgeben. Zum Beispiel Igel mit zerfetzten Körperteilen.

"Unser Tierheim ist völlig schutzlos der Böllerei ausgeliefert. Wir haben viele schon traumatisierte Tiere bei uns, zudem eine wahnsinnig hohe Brandgefahr durch unsere Holzvolieren etc.

Das Mainzer Tierheim unterstützt im Netz eine Protestmail der Deutschen Umwelthilfe. Darin wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) aufgefordert, die Verordnung zum Sprengstoffgesetz zu überarbeiten und den privaten Kauf und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu beenden.