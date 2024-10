Die Afrikanische Schweinepest grassiert seit mehreren Monaten in Rheinhessen. Doch eine Rotte Wildschweine wehrt sich gegen die Seuche. Sie hat es sich auf der Rheininsel "Sändchen" vor Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) gemütlich gemacht.

Das Sperrgebiet für die Afrikanische Schweinepest umfasst die Kreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, also ganz Rheinhessen. Hier wurden bislang mehr als 50 tote Tiere gefunden. Inzwischen ist das Kerngebiet fast komplett umzäunt. Weitere Elektrozäune werden in den nächsten Wochen aufgebaut. So sollen Tiere und Seuche in Schach gehalten werden.

Wildschwein auf der B9 bei Nackenheim unterwegs

Und doch tappte vergangene Woche ein Wildschwein über die Bundesstraße 9 bei Nackenheim. Es war aus dem Schweinepest-Sperrgebiet herausgekommen. Wie konnte das passieren? Die Antwort des Kreisjagdmeisters Ulrich Jung ist so einfach wie kurios.

Wildschwein schwimmt an Land und wieder zurück

Er geht davon aus, dass das Wildschwein von der Rheininsel "Sändchen" ausgebüxt ist und nach seinem Ausflug zur B9 auch dorthin zurückgeschwommen ist. Man habe an der Bundesstraße überall mit Drohnen nach einem Kadaver gesucht, aber nichts gefunden. Deswegen geht Jung davon aus, dass das Wildschwein putzmunter gewesen und wohlbehalten zur Insel zurückgekehrt ist. Vermutlich war es durch eine Stelle im Zaun gekommen, die noch nicht komplett geschlossen ist.

Mehr als 20 Wildschweine leben auf dem "Sändchen"

Nach Angaben von Jung leben auf der Rheininsel "Sändchen" mehr als 20 Wildscheine. Sie seien nach wie vor gesund und dass, obwohl dort vor einem Monat ein totes Tier gefunden wurde, das mit der Afrikanischen Schweinpest infiziert war. Das mache die Jäger ratlos, so Jung. Denn angeblich sei das Virus schnell ansteckend.

Gefahren der Afrikanischen Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter durch den Menschen übertragen werden. Für den Menschen und andere Tiere ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich.

Jäger müssen abwarten, bis Wildschweine sterben

Die Jäger würden die Wildschweine gerne ausrotten, um das Virus in den Griff zu bekommen. Sie dürfen sie aber nicht abschießen, sondern müssen abwarten, bis die Wildschweine sterben. Bislang sieht es nicht so aus, als ob ihnen die Wildschweine auf dem "Sändchen" den Gefallen tun würden.