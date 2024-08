Sperrung auf der A60 - Behinderungen am Mainspitzdreieck

Die Auf- und Abfahrten am Mainspitzdreieck sind zurzeit gesperrt. Ein Lkw ist umgekippt - die Aufräumarbeiten laufen. Nach anfänglichem Stau zwischen Mainz und Rüsselsheim läuft der Verkehr allmählich wieder.

Nach Auskunft der Polizei wollte ein Lkw-Fahrer an der Anschlussstelle Ginsheim-Gustavsburg auf hessischer Seite von der A60 abfahren. In der Kurve hat er die Kontrolle verloren und ist mit seinem Sattelschlepper umgekippt. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er ist inzwischen im Krankenhaus. Seine Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich, so die Polizei.

Der Fahrer des Sattelschleppers wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. byc-news-de

Aufräumarbeiten auf der A60 dauern an

Die Polizei hat für die Aufräumarbeiten mehrere Auf- und Abfahrten der A60 am Mainspitz-Dreck gesperrt. Unter anderem ist die Auffahrt Ginsheim-Gustavsburg auf die A60 in Richtung Rüsselsheim gesperrt - hier laufen die Bergungsarbeiten. Außerdem von der Sperrung betroffen ist die Auffahrt auf die A60 in Richtung Rüsselsheim und die A671 in Richtung Wiesbaden von der A60 kommend.

Momentan staut sich der Verkehr deshalb auf der A60 in beiden Fahrtrichtungen. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, kann die Polizei noch nicht sagen.

Innenstadt von Mainz wegen Firmenlaufs gesperrt

Falls die Aufräumarbeiten länger dauern sollten, könnte das zu weiteren Problemen führen. Denn gleichzeitig sind ab 17 Uhr große Teile der Mainzer Innenstadt wegen eines Firmenlaufs abgesperrt.