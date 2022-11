Wer wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe?

Am Sonntag öffnen die Wahllokale

In der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Für die SPD tritt Falko Hönisch an, für die CDU geht Benedikt Seemann ins Rennen. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr.

"Ich rechne mit allem und bin gelassen", sagt SPD-Kandidat Falko Hönisch auf die Frage, wie die Wahl am Ende ausgehen wird. Er könne nicht einschätzen, wie sich die Wählerinnen und Wähler entscheiden werden. SPD-Kandidat ist Stadtbürgermeister von Sankt Goar Hönisch sagte dem SWR, er habe seinen Wahlkampf engagiert geführt und mit vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Nun mache er ihnen "ein Angebot". Der 44-Jährige stammt aus Stade in der Nähe von Hamburg und ist Stadtbürgermeister von Sankt Goar. Der ausgebildete Diplom-Musiker warb im Wahlkampf mit seiner Verwaltungserfahrung, seinem unternehmerischen Denken und einem ausgeprägten Sinn für kulturelle und soziale Fragen. Er wolle "überparteilich denken und handeln." Seemann arbeitet in CDU-Fraktion im Landtag Auch CDU-Kandidat Benedikt Seemann geht "positiv gespannt" in den Wahlsonntag. Auf SWR-Anfrage sagt er, er habe im Wahlkampf viel positives Feedback erhalten und fast 2.000 Menschen gesprochen. Er trete aus voller Überzeugung an und hoffe, dass es am Ende reiche. Seemann ist 40 Jahre alt und stammt aus Welschbillig in der Verbandsgemeinde Trier-Land. In leitender Funktion arbeitet er für die CDU-Fraktion im Mainzer Landtag und wirbt mit 15 Jahren politischer Berufserfahrung. Im Wahlkampf setzte er auf die Themen Digitalisierung, Stärkung des Ehrenamtes und die Weiterentwicklung von Wirtschaft, Tourismus und Mobilität. 12.600 Wahlberechtigte in der Verbandsgemeinde Zur Verbandsgemeinde Rhein-Nahe gehören zehn Ortsgemeinden, darunter Münster-Sarmsheim, Bacharach oder Waldalgesheim. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mit einem Wahlergebnis wird nach Angaben des Wahlleiters Karl Thorn gegen 19.30 Uhr gerechnet. Thorn, CDU, war seit 2014 Verbandsbürgermeister. Er tritt altersbedingt nicht mehr zur Wiederwahl an.

