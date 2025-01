Eine 84-jährige Frau aus Worms ist von einem unbekannten Mann dreist bestohlen worden. Dieser hatte ihr auf der Straße Hilfe angeboten.

Die 84-Jährige kam am Mittwochnachmittag gerade von einem Arztbesuch, als sie von dem unbekannten Mann auf der Straße angesprochen wurde. Er habe sich sehr vertraut gegeben, berichtete die Frau der Wormser Polizei. Der Unbekannte habe sich unter anderem erkundigt, wie es der Familie gehe. Schließlich bot er der 84-Jährigen an, sie nach Hause zu fahren.

Dieb durchwühlt Wohnung und macht Beute

Die Frau, die laut Polizei nicht mehr so gut sehen kann, vertraute dem Mann und nahm das Angebot, nach Hause gefahren zu werden, gerne an. Zuhause angekommen, behauptete der Unbekannte, auf die Toilette gehen zu müssen. In der Wohnung ging er aber nicht ins Badezimmer, sondern durchwühlte Schränke und Schubladen in allen Zimmern der Wohnung. Die 84-Jährige versuchte den Täter zwar davon abzuhalten, allerdings ohne Erfolg. Mit zwei Umschlägen mit mehreren hundert Euro Bargeld verließ der Dieb schließlich die Wohnung.

Wormser Nachbarschaft: Dieb floh im silbernen Cabrio

Das Opfer alarmierte die Polizei. Nach Hinweisen aus der Nachbarschaft war der Täter wahrscheinlich mit einem silbernen Mercedes Cabrio unterwegs. Die 84-Jährige hat den Täter wie folgt beschrieben: Er ist etwa 30 - 35 Jahre alt, hat dunkle Haare und einen dunkler Bart. Er trug eine braun-weiß karierte Jacke. Er sprach akzentfreies Deutsch.