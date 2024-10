Am Montagnachmittag ist in Mainz auf der Zufahrt zur A643 ein Lkw umgekippt. Die Auffahrt zur Autobahn in Richtung Bingen blieb drei Stunden lang gesperrt.

Nach Informationen von Polizei und Feuerwehr war die Zugmaschine mit einem offenen Container gegen 15 Uhr umgekippt - offenbar hatte der 36-jährige Fahrer auf regennasser Fahrbahn im Kreisverkehr (K18) die Kontrolle über seinen Laster verloren. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Führerhaus befreien. Er erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Die Auffahrt der A643 in Richtung Bingen musste gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Auffahrt Wiesbaden umgeleitet. Spezialfirma muss umgekippten Lkw aufrichten Lkw und Zugmaschine waren mit Metallschrott beladen, ein Teil davon fiel auf die Fahrbahn. Eine Spezialfirma musste die umgekippte Zugmaschine aufrichten und abschleppen. Der Schrott wurde mit einem Bagger aufgesammelt und abtransportiert. Gegen 18 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.