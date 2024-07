Wegen Schweinepest - auch Auflagen für Landwirte in Rheinhessen

Die afrikanische Schweinepest ist in Rheinland-Pfalz angekommen. Die Seuche ist auch eine Gefahr für Hausschweine. So sieht der Alltag eines Schweinezüchters in Selzen (Landkreis Mainz-Bingen) aus.

Thomas Antony blickt auf den Schweinestall am Rande seines Aussiedlerhofes in Selzen. Der Landwirt steht gut 100 Meter vom Stall entfernt - und näher ran geht er auch nicht mehr. Wegen einer möglichen Infektion mit dem Virus dürfen jetzt nur noch zwei Personen in den Stall: Sein Schwiegersohn und seine Tochter. Die beiden müssen sich vorher umfangreich desinfizieren - ihre Schuhe und ihre Kleidung. Es ist ein mühsames Unterfangen, sagt der Landwirt. Der Selztalhof in Selzen. Landwirt Antony hat etwa 60 Schweine. SWR J.Wolff Umfangreiche Desinfektion nötig Sein Schweinestall sei jetzt zum Sperrgebiet geworden. Landwirt Antony hat auf seinem Hof etwa 60 Schweine. Wenn er sie zum Schlachter bringt, dann desinfiziert er vorher die Reifen seines Transporters. Er stehe regelmäßig mit dem Veterinäramt im Kontakt. Von dort gebe es die Auflage, alles abzuriegeln und auch keine Personen in die Nähe des Stalles und des Geheges zu lassen. Das alles seien Vorsichtsmaßnahmen, um Infektionsgefahren zu minimieren. Wir gehen jetzt einfach auf Nummer sicher, alles andere bringt jetzt nichts. Dennoch ist Antony weitgehend entspannt. Er betreibe seinen Hof seit mehreren Jahrzehnten und Wildschweine habe er in der Gemarkung Selzen noch nie gesehen. Was ihn allerdings umtreibt, ist der Umgang der Behörden mit der Schweinepest. Ein Jagdverbot wie im hessischen Landkreis Groß-Gerau hält er für keine gute Lösung. Der rheinhessische Landwirt würde es besser finden, wenn in den begrenzten Bereichen, wo die afrikanische Schweinepest auftritt, Jäger schießen dürften. Um dort die Wildschweine zu erlegen und damit eine weitere Verbreitung des tödlichen Virus zu beenden.