Wer am Bahnhof in Wörrstadt unterwegs ist, der kann ihn eigentlich nicht übersehen. Denn in unmittelbarer Nähe hängt an einem Grundstückszaun ein überdimensionaler Spielplan der Fußball-EM 2024 aus Holz.

28 Meter lang, 2 Meter hoch: Das sind die Maße des vermutlich größten EM-Spielplans in der Region. Sämtliche Gruppen sowie die aktuellen Ergebnisse und Tabellen sind darauf zu sehen. Aufwändig bemalt in den jeweiligen Landesfarben hängen auch aus Holz geschnitzte Spieler am Zaun.

Dieser Zaun gehört zum Zaunbauunternehmen Rosche. Und Inhaber Reinhard Rosche ist verantwortlich für den liebevoll zusammengezimmerten EM-Zaun.

Ich bin ein bisschen fußball-verrückt, da kam ich auf die Idee, den Zaun zu machen.

Vor 20 Jahren kam dem heute 72-Jährigen erstmals die Idee, seine Fußball-Begeisterung auch offen nach außen zu zeigen. "In den Wintermonaten lief das Geschäft eh nicht so gut, da habe ich mir eine Beschäftigung gesucht. Und da ich immer schon großes Interesse für den Fußball und die Nationalmannschaft hatte, kam ich auf die Idee, einen großen Spielplan zu basteln." Außerdem sei seine Frau Inge froh gewesen, dass er eine Beschäftigung hatte.

Grobspanplatten als Basis für den Spielplan zur EM 2024 in Wörrstadt

Also begann Reinhard Rosche auf Grobspan-, sogenannten OSB-Platten, die einzelnen Teile aufzumalen und dann auszusägen. Die wurden dann bemalt und aufeinander geklebt. Fertig war der erste Spielplan.

Ich hatte so viel Spaß daran, dass ich das dann einfach weitergemacht habe.

Als er den ersten Spielplan dann im Sommer draußen an seinem Zaun aufgehängt hatte, gab es sehr viele positive Rückmeldungen. "Die Leute waren total begeistert und haben gesagt, dass sie sich jetzt gar nicht mehr die Zeitung kaufen müssen, um die aktuellen Ergebnisse zu sehen", erzählt er.

"Ich bin dann teilweise um 4:30 Uhr aufgestanden, um alles zu aktualisieren. Und da mich das so gefreut hat, dass es den Leuten gefällt, da habe ich das die nächsten Jahre auch gemacht."

Nach mehrjähriger Pause jetzt wieder Spielplan am Zaun in Wörrstadt

Vor ein paar Jahren hörte Reinhard Rosche damit auf. "Ich habe mich der schlechten Leistung der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren angepasst und nichts mehr gemacht", scherzt der 72-Jährige.

Erst jetzt, zur Europameisterschaft im eigenen Land, war dann die Lust wieder da. Außerdem hätten ihn auch einige Wörrstädter angesprochen und gesagt, sie würden den übergroßen Spielplan vermissen. Schließlich habe der sich fast schon zu einer Tradition entwickelt.

150 Stunden am EM-Spielplan 2024 gearbeitet

Also ist Reinhard Rosche vergangenen Winter wieder in seinen Keller hinabgestiegen und hat angefangen zu sägen, zu hobeln und zu malen. 150 Stunden hat es gedauert, bis der aktuelle Spielplan fertig war. "Dieses Mal hat mir dann auch meine Enkelin ein bisschen geholfen. Sie war mehr so für die künstlerischen Sachen zuständig, ich fürs Grobe", erzählt er.

Und solange es ihm so großen Spaß macht, will Rosche auch weitermachen. "Wenn ich gesund und fit bleibe, gibt es zur Weltmeisterschaft in zwei Jahren den nächsten Spielplan." Aber jetzt drückt er erstmal der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM die Daumen und hält seinen Spielplan immer aktuell.