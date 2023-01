Nähe zum "III. Weg": Polizist aus Rheinhessen zu Recht entlassen

Was ist "Der III. Weg"?

Der III. Weg ist eine rechtsextreme deutsche Kleinpartei. Sie wurde 2013 unter maßgeblicher Beteiligung ehemaliger NPD-Funktionäre und Aktivisten des im Juli 2014 verbotenen Freien Netzes Süd (FNS) gegründet.

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz bezeichnet die Partei "Der III. Weg" als Sammelbecken der neonazistischen Szene. Er schätzt, dass sie in Rheinland-Pfalz etwa 50 Förder- und Voll-Mitglieder hat. In Rheinland-Pfalz existieren nach der Eingliederung des "Stützpunktes Rheinhessen" in den "Stützpunkt Westerwald" zusammen mit dem "Stützpunkt Pfalz" lediglich noch zwei regionale Verbände.