Pflege-Demo in Mainz: "Wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht"

Hebammen und Beschäftigte aus anderen Gesundheitsberufen haben in Mainz für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Dazu aufgerufen hatten die Gewerkschaft ver.di und das Bündnis "Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz".

Die Veranstalter fordern unter anderem, dass in Zukunft mehr Personal in den Pflegeschichten eingesetzt wird.

Etwa 200 Pflegekräfte und Hebammen machten in Mainz ihrem Ärger Luft. Und fanden deutliche Worte, wie etwa Thilo Schlamp, Azubi zum Pflegefachmann in der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Abteilung Psychiatrie: "Mittlerweile gibt es mehr Krankheitstage als jemals zuvor, auch durch Covid. Und das kann einfach nicht mehr aufgefangen werden. Das bedeutet, dass wir in der Ausbildung auch schon mal zwölf Tage am Stück arbeiten müssen. Und am elften, zwölften Tag ist die Luft raus. Wir wissen gar nicht mehr, wo unser Kopf steht."