Pfarrer Balke aus Bad Kreuznach sammelt Kerzenreste für die Ukraine

Wir haben sie alle gerade – Wachsreste – gerade in der Adventszeit und an Weihnachten zünden wir doch gerne Kerzen an – jetzt sind die Kerzen fast abgebrannt - und sehen einfach nicht mehr schön aus – aber diese Wachstummel können den Menschen in der Ukraine helfen. Pfarrer Bendix Balke von der Interkulturellen Gemeinde in Bad Kreuznach sammelt deshalb zusammen mit der Evangelischen Kirche in Bad Kreuznach die Wachreste ein:

Mit Wachsresten was Gutes tun - ist ja wirklich eine Kleinigkeit die einzusammeln -

SWR 4 Reporterin Christiane Spohn hat mit Pfarrer Balke gesprochen

der Gottesdienst in der Paulusgemeinde in Bad Kreuznach ist um 15 Uhr jetzt am Sonntag – oder aber sie schicken ihre Wachsreste direkt an Life Cologne nach Köln, der Verein sammelt solange die Stummel wie die Büchsenlichter in der Ukraine gebraucht werden