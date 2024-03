Nibelungenmuseum in Worms schließt

Jährlich besuchen tausende Menschen das Museum über die Nibelungen-Sage in Worms. Ende des Monats ist erst einmal Schluss. Wie es weitergeht, ist noch unklar.

Das Museum ist ein Sanierungsfall: Es gibt Schäden, die durch Feuchtigkeit entstanden sind. Dazu kommen noch zahlreiche andere bauliche Mängel, so die Stadt. Auch der Aufzug ist kaputt.

Nibelungen-Museum in historischen Türmen

Das Nibelungenmuseum ist in historischen Gemäuern untergebracht. Und zwar in zwei Türmen, die in die Stadtmauer aus der Stauferzeit integriert sind. Diese Mauer, die im 12. Jahrhundert das damals mächtige Worms umschloss und verteidigte, könnte laut Museum der Ort gewesen sein, an dem der unbekannte Dichter um das Jahr 1200 die 39 Kapitel des Nibelungenliedes niederschrieb.

Sanierung des Wormser Museums ist teuer

Doch genau die attraktive Lage des Museums in den historischen Türmen ist das Problem: Denn eine Sanierung ist extrem teuer, so die Stadt. Das Wormser Haushaltsdefizit ist eigentlich zu groß, um das Museum wieder in Ordnung zu bringen. Das Nibelungenmuseum ist seit seiner Eröffnung 2001 ein Streitobjekt. Zahlreiche Politiker und auch Bürger haben immer wieder wegen die Schließung gefordert, unter anderem wegen der hohen Kosten.

Zukunft des Museums ist ungewiss

Ob das Museum dauerhaft oder nur für einen bestimmten Zeitraum seine Pforten schließt, darüber erteilte die Stadt keine Auskunft. Im April werden sich voraussichtlich städtische Gremien mit dem Nibelungenmuseum beschäftigen.