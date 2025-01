Eine bezahlbare Wohnung in Mainz zu finden - dafür sind viele bereit, einiges zu tun. Das nutzen Betrüger aus. In Mainz ist jetzt ein Mann bei der Wohnungssuche abgezockt worden.

Bei dem Betrugsopfer handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Mainz - einer von vielen Menschen, die zurzeit in Mainz eine bezahlbare Wohnung suchen. Bei seiner Suche stieß er in einer Facebook-Gruppe auf eine Wohnungsanzeige. Aus Sicht des 25-Jährigen habe die Anzeige seriös gewirkt, so die Polizei.

Anzeige bei Facebook verspricht Wohnung in Mainz

Der junge Mann schrieb dem angeblichen Vermieter und schickte dann die geforderten Unterlagen - unter anderem ein Foto von seinem Personalausweis und seiner Bankkarte, eine Schufa-Auskunft und die letzten drei Gehaltsabrechnungen.

Kaution und Miete an Betrüger überwiesen

Außerdem sollte der 25-Jährige eine Kaution von 1.000 Euro und die erste Monatsmiete von etwa 500 Euro überweisen. Das machte der Mainzer dann auch. Weil er nicht das ganze Geld parat hatte, half ihm eine Bekannter aus. Dieser überwies die erste Monatsmiete.

Wohnungsanzeige war fake

Zu einer Schlüsselübergabe ist es dann aber nie gekommen. Vielmehr flüchtete sich der angebliche Vermieter in fadenscheinige Ausreden.

Die Ermittlungen in dem Fall seien schwierig, da der Kontakt ausschließlich im Internet stattgefunden habe, so die Mainzer Polizei. Man habe bei Facebook in den USA versucht herauszufinden, wer die Anzeige geschaltet hatte - ohne Erfolg. In der Regel geben Betrüger in ihrem Profil keine echten Namen an.

Die Polizei rät Werden Sie hellhörig, wenn tolle, voll ausgestattete Wohnungen zu einem Schnäppchenpreis in bester Lage angeboten werden. Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen und einen Mietvertrag unterschrieben haben.

Auch junge Frau wird in Mainz Opfer von Wohnungsbetrügern



Einen ähnlichen Fall hatte es im letzten Sommer gegeben. Eine junge Frau aus Marburg hatte über das Internet angeblich eine Wohnung in Mainz angemietet. Diese existierte aber in Wirklichkeit nicht.