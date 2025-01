Die Polizei musste am Sonntag zu einem Einsatz in den Dom in Mainz ausrücken. Dort randalierte ein Mann und ließ sich nicht beruhigen.

Es herrschte mittägliche Ruhe im Mainzer Dom am Sonntag um 13 Uhr. Zu dem Zeitpunkt fand kein Gottesdienst statt, dennoch waren einige Besucher und Besucherinnen in der Kirche. Dann war es plötzlich vorbei mit der Ruhe. Nach Informationen der Polizei kam ein angetrunkener 42-jähriger Mann in die Kirche und schrie lauthals herum. Dann kletterte er über die Absperrungen in den Bereich der Kanzel. Mann weigerte sich, den Mainzer Dom zu verlassen Die Menschen im Dom versuchten, den Mann zu beruhigen und nach draußen zu begleiten. Dieser weigerte sich jedoch. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Streife erteilte dem 42-Jährigen Platzverweis, daraufhin verließ dieser den Dom. Allerdings nur für wenige Minuten. Dann ging er wieder hinein und verstieß damit gegen den Platzverweis. In Folge dessen nahmen die Polizisten den Mann mit. Jetzt muss er sich wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Laut Polizei ist der Mann "amtsbekannt". Zeugen gesucht Wer Hinweise zu dem Vorfall im Dom geben kann, sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen - unter der Rufnummer 06131/65-34150. Hinweise können auch per E-Mail (pimainz1@polizei.rlp.de) übermittelt werden.