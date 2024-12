Im Januar brannte in der Bad Kreuznacher Innenstadt ein Mehrfamilienhaus lichterloh. Das Feuer war gelegt worden, mutmaßlich von einem Bewohner. Ab heute muss er sich dafür vor Gericht verantworten.

Nur durch viel Glück war bei dem Feuer am 13. Januar 2024 niemand verletzt worden. Der Angeklagte wohnte selbst in dem Haus, zusammen mit seiner Ehefrau und seinen Kindern. Nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der Mann zwei Brände in der Küche und im Wohnzimmer gelegt.

Anklage: Mann wollte Haus vollständig zerstören

Durch die beiden Feuer entstand eine Verpuffung. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Mehrfamilienhauses, der Dachstuhl wurde vollständig zerstört. Auch die Nachbar-Häuser wurden geräumt, etwa 40 Menschen mussten sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

Sexuelle Belästigung, Körperverletzung und Erpressung

Dem 43-jährigen Angeklagten werden außerdem fünf weitere Straftaten zur Last gelegt. Alle Vorfälle sollen sich zwischen Januar und April abgespielt haben.

In einem Fall soll er in einem Kreuznacher Krankenhaus einer Mitarbeiterin an den Po gefasst haben. Als sie sich wehrte, soll er ihr mit der Faust mehrfach ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau hatte den Ermittlungen zufolge eine Schädel-Prellung erlitten.

Polizeibeamte in Bad Kreuznach bespuckt und getreten

Zweimal war der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft außerdem gewalttätig gegenüber der Polizei. So soll er einer Beamtin ins Gesicht gespuckt haben, als er in einer Gefängniszelle saß. Die Frau klagte in der Folge über Herpes an der Lippe.

Auch soll er seinen Schwager bedroht haben: Dieser solle ihm Geld zurückgeben, ansonsten werde er ihn bestrafen, schlagen und ihn töten.

In Moschee Menschen mit Rasierklinge bedroht

Im April war der Angeklagte in einer Moschee in Bad Kreuznach aufgefallen, weil er betende Männer gefragt hatte, ob er einen Koran mitnehmen könne. Er soll eine Rasierklinge aus seiner Tasche gezogen und gesagt haben: "Wenn mich jemand daran hindert, einen Koran mitzunehmen, ersteche ich ihn". Dann habe er mit dem Koran die Moschee verlassen.

Der Angeklagte ist wegen Körperverletzung und Bedrohung bereits vorbestraft. Derzeit ist er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.