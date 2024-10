Mainz 05 sucht zum Jubiläum Erinnerungsstücke

Der 120. Geburtstag des FSV Mainz 05 steht vor der Tür. Zu diesem Anlass sucht der Verein jetzt Erinnerungsstücke aller Art. Sie sollen nächstes Jahr ausgestellt werden.

Zum Gratulieren ist es noch zu früh, aber der 1. FSV Mainz 05 bereitet sich schon auf sein 120-jähriges Bestehen im kommenden Jahr vor. "Wenn man so alt wird, ist ein leicht zerstreutes Gedächtnis sicher normal", heißt es auf der Homepage des Vereins. Er bittet seine Fans deshalb, Erinnerungsstücke aller Art für eine große Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Gesucht werden Verlorenes und Auffindbares, Geschichten und Sichtweisen, Gedanken und Erinnerungen, aber auch Gegenstände – egal, ob ein Trikot vom Aufstiegsjahr 2004, eine Kapitänsbinde aus den Amateurjahren, die Gründungsurkunde oder gar die Brille, die Jens Lehmann einst geklaut hat.

Gesucht wird Brille, die Jens Lehmann einem 05-Fan geklaut hatte

Zur Erinnerung: Im Dezember 2009 verschuldete Lehmann als Torwart des VfB Stuttgart in der Schlussminute einen Elfmeter, den die Mainzer zum Ausgleich nutzten. Lehmann wurde mit Rot vom Platz gestellt. Nach der Partie zog er einem verdutzten Fan, der ihn vor dem Stadion angesprochen hatte, die Brille vom Kopf. Erst, nachdem Lehmann mehrere Meter wutgeladen Richtung Mannschaftsbus gegangen war, gab er sie zurück.

Erinnerungsstücke wie diese sollen nach Vereinsangaben helfen, an verschiedenste Momente der Vereinsgeschichte zu erinnern. Ob Bilder, Texte, Lieder, Gegenstände oder Gedichte – Mainz 05 sei für alles Einzigartige offen.

Gegenstände für Jubiläum können an Staffeleien von Mainz 05 abgegeben werden

Abgeben kann man die Dinge in Tüten, die an Staffeleien an mehreren Orten in der Stadt, wie beispielsweise den Fanshops, hängen. Dort bekomme man auch eine Quittung, falls man seine Erinnerungsstücke nach der Ausstellung im nächsten Jahr zurück haben möchte.