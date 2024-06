In Mainz beginnt am Freitag das Johannisfest. Die traditionsreiche Veranstaltung ist das größte Volksfest der Stadt. Gefeiert wird bis Montagabend.

Offiziell eröffnet wird die Mainzer Johannisnacht, wie sie offiziell heißt, am Freitagabend um 20 Uhr. Das Programm läuft aber bereits ab 11 Uhr. Dann nämlich steigt Jörn Kolling auf sein Theater-Fahrrad und strampelt drei Stunden lang durch die Mainzer Innenstadt. Auf seiner Bauchladen-Bühne erzählt er vom Leben Johannes Gutenbergs, dem Erfinder des Buchdrucks und Namensgeber der Johannisnacht.

Künstler- und Büchermarkt auf Mainzer Johannisfest

Um 14 Uhr öffnet am Rheinufer der Künstlermarkt, eine der Hauptattraktionen. Die erste Musik schallt um 18:30 Uhr vom Ballplatz, wo Romie & Safe Haven auftreten. Am Samstag ergänzt der Büchermarkt zwischen Schillerplatz und Ballplatz das Programm. Das Gautschen, die traditionelle Buchdruckertaufe, findet am Samstag um 16 Uhr auf dem Liebfrauenplatz statt.

Während der vier Tage sind am Rheinufer vor dem Kurfürstlichen Schloss jede Menge Fahrgeschäfte aufgebaut, unter anderem ein Riesenrad.

Großes Feuerwerk zum Abschluss der Johannisnacht

Sportliche Highlights gibt es auch: Am Samstagnachmittag erreicht eine Segelregatta die Landeshauptstadt und am Sonntagvormittag startet der Dreibrückenlauf. Nach vier Tagen beendet das Feuerwerk die Johannisnacht. Am Montagabend gegen 22:30 Uhr steigen vor dem Kurfürstlichen Schloss die Raketen in den Mainzer Nachthimmel.

Erstmals wird nach Angaben der Stadt Mainz in diesem Jahr neben der Theodor-Heuss-Brücke auch die Rheinachse zwischen Fischtorplatz und Kaisertor gesperrt sein, da rund um das Feuerwerk besonders viele Fußgänger unterwegs sind.

Darum wird in Mainz Johannisnacht gefeiert Mit der Mainzer Johannisnacht wird seit mehr als 50 Jahren der größte Sohn der Stadt gefeiert: Johannes Gutenberg, der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. 1968 war sein 500. Todestag. In diesem Jahr rief der damalige Mainzer Sozialdezernent Karl Delorme, selbst gelernter Buchdrucker, die Johannisnacht als großes Volksfest ins Leben. (Quelle: Stadt Mainz)

Kiffen ist auf der Mainzer Johannisnacht verboten

Nach Angaben von Festdezernentin Marianne Grosse (SPD) wird es auch für die Johannisnacht Regeln fürs Kiffen geben. Laut dem Cannabisgesetz des Bundes ist das Kiffen unter anderem in unmittelbarer Gegenwart von Minderjährigen verboten - was auf Volksfesten der Fall ist.

Diese gesetzlich festgelegten Regeln werden auch in Mainz gelten, so Grosse. Die Dezernentin ist aber überzeugt, dass das Thema Kiffen auf der Johannisnacht kein Problem darstellen wird. Bisher sei das Thema in Mainz auch generell nicht als Problem wahrgenommen worden.

Sperrungen und Sonderzüge zur Mainzer Johannisnacht

Weil während der Johannisnacht viele Straßen der Mainzer Innenstadt gesperrt sind, ist es ratsam, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Es gibt Abends mehrere Sonderzüge von Mainz, beispielsweise ein Zug nach Worms, der um 0:43 Uhr am Hauptbahnhof abfährt. Busse fahren unter anderem nach Mommenheim und Undenheim.