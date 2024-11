per Mail teilen

Am Sonntag wird die Landrätin im Kreis Bad Kreuznach gewählt. Wie sieht SPD-Kandidatin Dahm den Landkreis? Wobei kann sie gut abschalten? Zehn schnelle Fragen und Antworten.

Der Landkreis Bad Kreuznach ist … groß, so groß wie Berlin. Hat 163.000 Einwohner und ist wunderschön.

Hätte der Landkreis Bad Kreuznach plötzlich 10 Millionen Euro übrig, dann ... würde ich die ärztliche Versorgung sicherstellen und würde mich um die Pflege durch Angehörige kümmern und würde viel in die Bildung investieren.

Wenn ich mir etwas von den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis wünschen dürfte, wäre es, ... das Vertrauen zu bekommen am 10. November. Und dann, dass immer ehrlich und offen mit mir kommuniziert wird. Damit ich genau weiß, was die Sorgen und Wünsche sind.

Womit man mich zur Weißglut bringen kann, sind ... Ungerechtigkeiten. Mir als Polizistentochter ist das Thema Gerechtigkeit, glaube ich, schon ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden. Und jetzt durch mein Jurastudium und die juristische Ausbildung natürlich umso mehr - also Ungerechtigkeiten, das geht gar nicht.

Um kleine und mittelständische Unternehmen im Kreis Bad Kreuznach zu unterstützen, werde ich als Landrätin ... an der Wirtschaftsförderung, die wir momentan haben, festhalten. Diese noch weiter ausbauen. Und vor allem wäre es mir ein Anliegen, die Teilnahme an Förderprogrammen zu unterstützen. Es gibt über 4.800 Fördermöglichkeiten in Deutschland aktuell. Da kann der Kreis koordinieren und helfen, damit diese Anträge besser und einfacher gestellt werden können durch die Unternehmen.

Wenn ich richtig abschalten will, dann ... gehe ich eine Runde mit meinem Hund durch die Felder rund um Hüffelsheim joggen.

Wenn jetzt wieder mehr Flüchtlinge in den Kreis Bad Kreuznach kommen würden… ist es wichtig, deren Unterbringung sicherzustellen. Dann schnell zu klären, ob ein Bleiberecht besteht oder nicht. Und ein Integrationskonzept zu entwickeln, damit wir die, die bleiben können, schnell und gut integrieren.

Wenn ich einen Tag Praktikantin wäre, dann gerne … oh, ich glaube im Kanzleramt. Ich würde mir das gerne mal angucken und hätte da auch ein paar Vorschläge.

Wenn ich für Frau Dickes ein Kleid kaufen würde, dann wäre es ... oh, ich glaube grün oder orange. Wenn ich sie treffe, hat sie meistens eine von den Farben an. Von daher würde ich davon ausgehen, dass ihr das gefällt.

Wenn ich nicht gewählt werde, dann….ist das auch völlig in Ordnung. Dann ist das natürlich schade. Ich gebe gerade alles dafür, dass ich am 10.11. gewählt werde. Aber ich habe einen tollen Beruf, den ich sehr, sehr gerne ausübe. Und dann mache ich halt einen anderen tollen Job.

Zum Schluss verrät Katharina Dahm, warum sie auf mehr Expertenwissen setzt: