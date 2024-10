Seit Juli kann man in Mainz immer am ersten Samstag im Monat kostenlos mit Bus und Straßenbahn fahren. Jetzt haben die Mainzer Verkehrsgesellschaft, die Stadt und der Mainzer Einzelhandel eine erste Zwischenbilanz gezogen.

Alle sind zufrieden, so fällt knapp gesagt das erste Fazit des sogenannten 0-Euro-Samstages in Mainz aus. Viermal konnten Mainzerinnen und Mainzer bislang samstags kostenlos die Bussen und Bahnen nutzen – und dieses Angebot haben sie rege angenommen.

20.000 Fahrgäste mehr in Mainz am 0-Euro-Samstag

Laut Geschäftsführer Florian Wiesemann von der Mainzer Verkehrsgesellschaft gab es an diesen Tagen rund 20 Prozent mehr Fahrgäste. "An dem kostenlosen Samstag im September fuhren zum Beispiel etwa 20.000 Menschen mehr mit Mainzer Bussen und Straßenbahnen als am gleichen Tag des Vorjahres."

Mainzer Stadtspitze begeistert von Aktion

Geradezu begeistert zeigte sich auch der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Es sei ersichtlich, wie attraktive Angebote den öffentlichen Nahverkehr stärken und zugleich die Innenstadt beleben könnten.

Die bisherigen 0-Euro-Samstage sind ein voller Erfolg für Mainz!

Er freue sich, dass so viele Menschen das kostenfreie Angebot annehmen und dadurch Einzelhandel und Gastronomie profitieren würden, so Haase.

Die Mainzer Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Grüne) sieht in der erhöhten Fahrgastzahl auch einen positiven Effekt im Bereich des Umweltschutzes. "Die Stärkung des ÖPNV ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Durch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel können Emissionen reduziert werden", so Steinkrüger.

Mehr Menschen in den Mainzer Geschäften

Auch der Einzelhandel ist zufrieden mit dem kostenlosen Samstag. Annette Plachetka, erste Vorsitzende der Mainzer Werbegemeinschaft sagte, es seien deutlich mehr Kunden in den Geschäften gewesen als an anderen Samstagen.

Zwar lasse sich die Zahl nicht wirklich am Umsatz messen, aber es habe sehr positives Feedback von den Menschen gegeben. Auch das Angebot vieler Einzelhändler, die Einkaufstüten zu verwahren, damit sie nicht die ganze Zeit durch die Stadt mitgeschleppt werden müssten, kam laut Plachetka gut an.

Menschen aus rheinhessischen Gemeinden nutzen Angebot nicht

Auch der Handelsverband Rheinland-Pfalz lobt das seit Anfang Juli geltende Angebot. An diesen Tagen sei die Frequenz in der Innenstadt deutlich höher als an anderen Samstagen, sagte Verbandspräsident Jan Sebastian, der in Mainz ein Juweliergeschäft betreibt. "Aber es ist leider nur ein Tag."

Ein Kritikpunkt sei auch, dass das Angebot vor allem Menschen aus der Stadt selbst ins Zentrum ziehe. In das rheinhessische oder hessische Umland wirke das Angebot nicht.

Geschenk für den Einzelhandel wegen Baustellen in Mainz

Sebastian sieht das ÖPNV-Angebot der Stadt als ein gewisses Geschenk an den Handel in der Innenstadt, der seit geraumer Zeit unter Behinderungen durch Baustellen leide. An zwei wichtigen Zufahrtsstraßen gebe es gleichzeitig Baustellen, das halte viele Menschen aus der Region ab, zum Shoppen nach Mainz zu fahren.

Aktion des ÖPNV soll fortgesetzt werden

Die Aktion 0-Euro-Samstag startete im Juli dieses Jahres und läuft noch bis Juni 2025, also insgesamt noch achtmal. Ob sie dann fortgesetzt wird, ist laut Mainzer Verkehrsgesellschaft noch nicht klar. Es sei wünschenswert, aber eine detaillierte Auswertung finde erst nach dem Ende des Projektes statt, so Geschäftsführer Wiesemann.